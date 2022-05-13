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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697502/القبض-على-المتهم-بقتل-عريس-قبل-زفافه-بـ-١٠-أيام-بالغربية

تمكنت مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم بقتل عريس قبل زفافه بـ 10 أيام متأثرا بأصابته بجرح قطعى فى الرقبة وإصابة شقيقه بعد أن تعدى عليهم بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهم، فى قرية ميت حبيش القبلية.

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تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول يحي هشام الملواني، في العقد الثالث من عمره ومصابا بقطع في الرقبة وهو جثة هامدة، وشقيقه حامد في العقد الثاني من عمره، مصابا بجرح نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

التعدي على المجني عليه وشقيقه

تبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، قيام أحد الأشخاص ويدعى " إبن حتمو" ، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأثناء مرور المتوفي وشقيقه في أحد شوارع القرية قام المتهم بالتربص بهما، وتعدى عليهما بواسطة سلاح أبيض " مطواه"، ما أسفر عن اصبابتهما، التي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني، وحالته الصحية غير مستقرة.

ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة

وحرر محضر بالواقعة وجرى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

وأكد شهود عيان من أهل القرية، ان المتوفي ويدعى يحي هشام الملواني، زواجه بعد 10 أيام، وكان من المفترض نقل عفش زواجه الى شقة الزوجية بعد صلاة الجمعة، وكان يعمل في إحدى الكافيهات.

وشيع أهالى قرية ميت حبيش القبلية جثمان المجنى عليه " العريس " إلى مثواه الأخير فى مقابر القرية، وسط حالة من الحزن والبكاء من أسرته الذين كانوا يستعدوا لزفافه، ويقوموا بنقل " العفش " الى شقة الزوجية.