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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697500/بنك-مصر-يوجه -3-طرق-لحماية-حسابك-من-السرقة-إحذر

وجه بنك مصر رسائل تحذيريه لعملائه لمنع سرقة حساباتهم، خاصة أن عملاء بنك مصر من مختلف المحافظات، وانتشرت في الأونة الأخيرة "سرقة حسابات البنوك والهاكرز"، لذلك يستعرض تحيا مصر 3 طرق لحماية حسابك في بنك مصر من السرقة.

3 طرق لحماية حسابك في بنك مصر من السرقة

- حذر عملاء بنك مصر من استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة أو المشتركة (كمقاهي الانترنت أو المكتبات العامة او النوادي)، ناصحًا بعدم التعامل على حساباتك أونلاين باستخدام الكروت البنكية أو المحافظ الالكترونية أو باستخدام الموبايل والانترنت البنكي وغيرها.

- نصح بنك مصر عملائه من التأكد من صحة الموقع الرسمي للبنك وذلك من خلال القيام بالضغط على رمز القفل أو علامة المفتاح الكائنة بأسفل المتصفح للتأكد من تفاصيل شهادة التصديق وتجنب الدخول إلى موقع البنك الخاص بخدمات الإنترنت البنكي من خلال روابط التحويل غير المباشرة hyperlinks الواردة في البريد الإلكتروني، إلا إذا تم التحقق من أنه الموقع الحقيقي.

- وشدد بنك مصر من ضرورة التأكد من أن الأجهزة الخاصة بكم تم إعدادها بشكل آمن ومزودة ببرامج وأدوات الحماية اللازمة ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة مع تحديث برامج مكافحة الفيروسات بصفة دورية لتجنب التعرض للاختراق الإلكتروني.

وأشار بنك مصر إلى أن موظفي المصرف لايمكن الاستفسار عن المعلومات الشخصية ورقم حماية بطاقات الائتمان.