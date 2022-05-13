انت الان تتابع تفاصيل خبر انهيار ٣ عقارات غرب الاسكندرية.. خاليه من السكان ولا يوجد أصابات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697499/انهيار-٣-عقارات-غرب-الاسكندرية-خاليه-من-السكان-ولا-يوجد-أصابات

شهدت منطقة كوم الشقافة، غربي الإسكندرية، انهيار وسقوط أجزاء من ٣ عقارات بالمنطقة، دون إصابات وخالية من السكان.

دوت الخليج

وعلى الفور، توجهت المهندسة سحر شعبان إلى موقع العقارات، لمتابعة فتح الشارع وازاله خطورة كابلات الكهرباء ورفع ٢٠٥ طن مخلفات أنقاض من ٣ عقارات منهارة بكوم الشقافه، بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة اللحظية علي مدار الساعة بنطاق أحياء الثغر.

بلاغ بانهيار وسقوط أجزاء من ٣ عقارات بالمنطقة

وتواجدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب فوريا وعلي مدار اللحظة بمنطقة كوم الشفافة وذلك فور ورود بلاغ بانهيار وسقوط أجزاء من ٣ عقارات بالمنطقة وبوجود كافه الجهات المختصة.

سقوط كابلات كهربائية

وبالمعاينة، تبين سقوط العقارات ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٢ شارع الشيخ شاهين بكوم الشقافة بدون إصابات وخالية من السكان مما أدى إلى سقوط كابلات كهربائية وتسببت أنقاض العقارات في غلق الشارع وغلق أبواب العقارات المقابلة.

وتابعت شعبان علي مدار اللحظة أعمال إزالة خطورة الكابلات الكهربائية وكلفت الرصد البيئي بالحي وبالتنسيق مع الحملة المركزية برفع انقاض العقارات حيث تم رفع ٢٠٥ أطنان وتم فتح الشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا علي سلامة المواطنين.