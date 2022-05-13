انت الان تتابع تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية ناعية الشيخ خليفة بن زايد: "أمير الإنسانية ورفيع الخلق" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697498/نقابة-المهن-التمثيلية-ناعية-الشيخ-خليفة-بن-زايد-أمير-الإنسانية-ورفيع-الخلق

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيان نعي للرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة من اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي نقابة المهن التمثيلية لـ الرئيس خليفة بن زايد

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية على النحو الأتي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى الشعب الإماراتي الشقيق، في فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع أمير الإنسانية رفيع الخلق خليفة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة رئيس دول الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

هذا وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

نجوم الفن ينعون الراحل خليفة بن زايد بكلمات مؤثرة

شارك نجوم الفن في دفتر عزاء صاحب السمو الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فنشر محمد رمضان صورة لصاحب السمو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “ اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”.

وتقدم أحمد السقا خالص تعازيه للراحل، فكتب عبر تويتر: ““خالص التعازى لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفةبنزايد”، في حين كتبت هنيدي: “ان لله وانا إليه راجعون .. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد”، بينما رامي جمال، فقال: “خالص التعازي لإخواتنا في الإمارات في وفاه قائدهم .البقاء والدوام لله”.