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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697497/الخسائر-تقدر-بـ٧-ملايين-جنيه-حريق-يلتهم-محصول-٣٠٠-فدان-كتان-بالغربية

شهدت قرية شبراملس التابعة لدائرة مركز زفتى، إنلاع حريق هائل ألتهم محصول ٣٠٠ فدان كتان، أسفر عن خسائر تقدر بـ ٧ ملايين جنيه، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز زفتى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بأندلاع حريق هائل فى محصول الكتان داخل قطعة أرض مصنع عبد الجواد الفقى، وأتت ألسنة النيران على أطنان من الكتان .

سيارات إطفاء الى محل البلاغ

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة سيارات إطفاء الى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات، وتبين من خلال التحقيق أن قطعة الأرض تابعة لمصنع مملوك لشخص يدعى "عبد الجواد الفقى"، ومحصول الكتان ٣٠٠ فدان يمتلكه مع ٣ شركاء أخرين، وأتت ألسنة النيران على المحصول بالكامل ما أسفر عن تكبد ملاكه خسائر تقدر بـ ٧ ملايين ونصف.

ظروف وملابسات الحادث

ومن جانبها، تكثف إدارة البحث الجنائى من جهودها، للتعرف على ظروف وملابسات الحادث، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وجار إزالة أثار الحادث عن طريق اللوادر .

كما طالب أهالى قرية شبراملس بأنشاء وحدة مطافى حتى لا يتكرر الحادث مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .