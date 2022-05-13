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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697495/النائب-عمرو-هندي-ينعى-الشيخ-خليفة-بن-زايدزعيما-حكيما-ولن-تنسى-مصر-مواقفه-المشرفة

نعى النائب عمرو هندي، نائب المصريين بالخارج وكيل أول لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب فقيد الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

دوت الخليج

النائب عمرو هندي ينعى الشيخ خليفة بن زايد:زعيما حكيما ولن تنسى مصر مواقفه المشرفة

جاء ذلك في بيان له مؤكدا على أن المغفور له كان ، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم.

وأكد على إن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسي مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف، والتى سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور.