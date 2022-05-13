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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697494/وزير-شئون-المجالس-النيابية-ناعيا-الشيخ خليفة-بن-زايد-اشتهر-بحبه-للعروبة-عامة-ولمصر-خاصة

نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية اليوم الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ بعد مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات المتميزة والنجاحات.

دوت الخليج وزير شئون المجالس النيابية ينعي الشيخ خليفة بن زايد وقال وزير شئون المجالس النيابية: الراحل صاحب تاريخ عربي مشرف، كان حريصاً كل الحرص على دوام واستمرار العلاقات المصرية الإماراتية وترابطها، اشتهر بحبه للعروبة عامة ولمصر خاصة، وتشهد مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته أرجاء الوطن العربي. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته. متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة مواصلة التقدم والتطور واستمرار النجاح في شتي المجالات وأن يلهم حكومتها وشعبها وأهله وذويه والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

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