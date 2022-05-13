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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697493/الحرية-المصرى-ناعيا-رئيس-دولة-الإمارات-صاحب-مسيرة-استثنائية-فى-تاريخ-الإنسانية

نعى الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب المسيرة الاستثنائية فى تاريخ الإنسانية، فقد كانت حياته حافلة بالعطاء لخدمة شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

دوت الخليج

"الحرية المصرى" ناعيا رئيس دولة الإمارات: صاحب مسيرة استثنائية فى تاريخ الإنسانية

وقال الدكتور ممدوح أن الشيخ خليفة بن زايد، كان امتدادا لمسيرة والده العطرة الشيخ زايد آل نهيان، فقد كان محبا ومخلصا وداعما لمصر وشعبها، كما أن الشعب المصرى يبادل أبناء الشيخ زايد وشعب الإمارات الحب والعطاء.

وأعرب رئيس حزب الحرية المصرى عن خالص تعازيه لأبناء الشيخ زايد، ولأسرة آل نهيان ولشعب الإمارات العزيز على قلوب جميع المصريين.

كما تقدم المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخالص التعازى لأسرة آل نهيان ولشعب الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، سائلا الله عز وجل أن يلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

كما أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى عن خالص تعازيها لأسرة آل نهيان وشعب الإمارات العزيز فى وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، داعية الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.