انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء محطة إنتاج الوقود الحيوي " البيوجاز " حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697492/محافظ-قنا-يتفقد-مشروع-إنشاء-محطة-إنتاج-الوقود-الحيوي--البيوجاز

تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الجمعة ، في جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء محطة إنتاج الوقود الحيوي " البيوجاز " بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور إبراهيم إسماعيل استشاري المشروع، و الدكتور محمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى بقنا،والدكتورة أسماء أحمد حسين المشرف العام على مشروعات التدوير بالمحافظة، والدكتورة وردة بدوى مدير مشروعات الامن الغذائي .

دوت الخليج

وقال محافظ قنا أنه تم الإنتهاء من الإنشاءات المدنية بالمحطة وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوريد المعدات الكهروميكانيكية، مشيرا أن المحطة تقع على مساحة 800 م2 تقريبا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 7 مليون و 700 ألف جنيه وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 م3 / يوم من الغاز الحيوي ، و 100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء ، و من 20 إلى 30 طن من السماد الصلب والسائل يوميا ، مضيفا أن المشروع يعتمد على الاستفادة من مخلفات الحيوانات و إعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لإستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.

المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية

يذكر أن فكرة إنتاج البيوجاز تعتمد على التخمر اللاهوائى للمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنه صحيا لحماية البيئة من التلوث مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد و متجدد للطاقة ، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة ، وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل.