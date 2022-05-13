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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697491/الكشف-على-939-مواطن-في-قافلة-طبية-مجانية-بفرشوط-ضمن-حياة-كريمة

كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

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وقال محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 939 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 336 حالة طب أطفال ، 229 حالة جراحة عظام ، 170 حالة أمراض باطنة ، 93 حالة جراحة عامة ، 74 حالة أمراض نساء وتوليد ، 37 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 31 حالة مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

‏‪ ‬خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وتقديم جميع الأدوية

وأشار الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وتقديم جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 99 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .