انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب عبده ابو عايشه ينعي وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697489/النائب-عبده-ابو-عايشه-ينعي-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-رئيس-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة

نعى النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ المصري ؛ قائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة ١٣ مايو، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء ، قدم فيها العديد والعديد لبلاده بل وللأمتين العربية والإسلامية.

دوت الخليج

النائب عبده ابو عايشه ينعي وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال أبو عايشه أن الشيخ خليفة آل نهيان ، رحمة الله عليه ، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقًا محباً ومخلصًا وداعمًا لمصر على الدوام، ويقف بجوارها دائماً بكل ما آوتي من قوة مساندًا لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية.

وقدم عضو مجلس الشيوخ خالص العزاء والمواساة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ . رحم الله الفقيد الغالي، واسكنه فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكدر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛نعي الشيخ خليفة بن زايد، مضيفا” قائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء ، قدم فيها العديد والعديد لبلاده بل وللأمتين العربية والإسلامية .

وقال المجلس، في بيان له: الشيخ خليفة آل نهيان ، رحمة الله عليه ، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقًا محباً ومخلصًا وداعمًا لمصر على الدوام، ويقف بجوارها دائماً بكل ما آوتي من قوة مساندًا لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية.

وقدم مجلس الشيوخ المصري، خالص العزاء والمواساة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ .

وتابع المجلس: رحم الله الفقيد الغالي، واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.