عاجل.. مصر تعلن حالة الحداد 3 أيام على وفاة رئيس دولة الإمارات

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم إعلان حـالـة الـحـداد الـعـام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربيـة لمـدة ثلاثة أيـام حـدادًا علـى وفـاة الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.





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