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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697428/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-قرض-بـ-2-مليون-جنيه-فرصة-تحقق-حلمك

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير قرض بقيمة 2 مليون جنيه والتى تكون فرصة للكثيرون من الشباب ورجال الأعمال الصغار لتحقيق حلمهم بمشروعات مختلفة، ويقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن قرض البنك العربي الأفريقي ونسبة الفوائد عليه والأوراق المطلوبة للتقديم.

قرض البنك العربي الأفريقي - قيمة القرض تصل إلى 2 مليون جنيه. - مدة السداد: 7 سنوات. - سعر الفائدة من 14.5% إلى 18% سنويا. شروط قرض البنك العربي الأفريقي - لا يقل عن 5 آلاف جنيه كحد أدنى. - عمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما. الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض البنك العربي الأفريقي - بطاقة الرقم القومي سارية. - كشف حساب بنكي - إيصال مرافق حديث. - خطاب من الموارد البشرية بالمرتب.

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