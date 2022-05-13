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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697496/أحمد-حلمي-يشيد-بفيلم-خطأ-404-لـ-مهند-الدسوقي-من-حلاوته-مش-لاقي-ملاحظات-عليه

حاز فيلم “خطأ 404” للمخرج المتألق مهند الدسوقي على إشادات عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وكان من بين هؤلاء الفنان الشهير أحمد حلمي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادة أحمد حلمي بالمخرج مهند الدسوقي

قال أحمد حلمي متحدثا عن فيلم “خطأ 404”: “العمل حلو جدا، وعجبني بطريقة غريبة من حلاوته مش لاقي ملاحظات عليه”، ولم يكن أحمد حلمي وحده من أشاد بالفيلم، اذ حصل على إعجاب كلا من حمادة هلال وإلهام شاهين وهالة صدقي وأحمد بدير، وغيرهم من نجوم الفن.

تفاصيل فيلم خطأ 404

فيلم خطأ 404، يناقش قضية هامة يعاني منها الكثير في مصر والعالم وهي خطر التكنولوجيا على البشر وتحديدا الهواتف المحمولة، وصرح المخرج مهند الدسوقي لـ دوت الخليج، بأن فيلم خطأ 404 من المقرر عرضه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر مايو المقبل، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات الهامة التي سيعلن عنها قريبا.

ويشارك في بطولة خطأ 404 كلا من «زياد جمعه - محمد الدندراوي - محمد عبدالحميد - عبد الرحمن راجي- اشرقت مؤمن -منه هشام»، ومن تأليف وإخراج مهند الدسوقي، مساعد مخرج زياد محسن، مدير تصوير محمود السيد موسيقي تصويرية مازن علي، ميكياج اشرقت مؤمن.

نجوم الفن يشيدون بفيلم خطأ 404

جدير بالذكر أنه اتت تعليقات النجوم على خطأ 404 على النحو الأتي، قال أحمد بدير: “مهند الدسوقي أعماله كبيرة وبفرح بيها جدًا عند مشاهدتها وارتحت ليه جدًا”، وعن إلهام شاهين فقالت: “فكرته هايلة والأخراج جميل”، في حين قالت الفنانة هالة صدقي: “الفيلم حول أوي”.

وقالت سوسن بدر والتي لها الفضل في اكتشاف موهبة الفنان مهند الدسوقي، فقالت: “حركة الكاميرا هايلة، والفيلم كله هايل، أنا عارفة ان مهند الدسوقي مخرج شاطر”، وأعربت الفنانة انتصار عن انبهارها بفيلم “خطأ 404” الذي من المقرر أن يخرجه المخرج مهند الدسوقي إلى النور، فقالت: “هادف جدا، وتصويره واخراجه حلو”، وفي حين قال علاء مرسي: “هايل جدا، مهند الدسوقي شاطر ومبدع”.