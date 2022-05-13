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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697487/شون-وصوامع-المنيا-تستقبل-156-ألف-طن-من-محصول-القمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة استمرار مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، 156207 ألف طن و548 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، مشيراً إلى انه تم توريد 17109 طن و945 كيلو جرام حتى أمس الخميس، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.دوت الخليج ويتلقى محافظ المنيا يوميا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

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