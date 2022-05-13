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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697485/الأعلى-للإعلام-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان

ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا وأعضاءً، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالعطاء لوطنه وأمته.

دوت الخليج الأعلى للإعلام ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأعرب المجلس، عن خالص عزائه ومواساته لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة، والأمتين العربية والإسلامية. وقال المجلس، أن الفقيد كان قائدًا وزعيمًا حكيمًا له بصماته الواضحة في شأن وطنه وأمته العربية والإسلامية، كما كان دائما مساندا وداعمًا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن الوقوف بجانبها.

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