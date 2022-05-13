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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697483/ساهم-بعطاءه-وحكمته-في-تعزيز-أواصر-الوحدة-العربية-حزب-مستقبل-وطن-ينعى-الشيخ--خليفة-بن-زايد--رئيس-دولة-الإمارات

يتقـدم حـزب مستقبل وطـن، بعظيـم العـزاء لدولـة الإمارات العربية الشقيقة قيـادة وشعبا في وفـاة الشيخ خليفـة بـن زايـد ال نهيـان رئيس دولة الإمارات.

دوت الخليج حزب مستقبل وطن ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ويعـرب الحـزب، عـن عـميـق حزنـه لـرحيـل هـذا الـرمـز العربي الجليـل الـذي سـاهم بعطـاءه الفيـاض وإنسانيته وحكمتـه وإخلاصـه في تعزيـز أواصـر الوحدة العربية والدفاع عن قضايا شعوبها. وتابع حزب مستقبل وطن، في بيان له: للفقيد الرحمة والمغفرة وصـادق دعواتنـا لأهلنـا في دولـة الإمـارات ولـكل الشعوب العربيـة بالصـبر والسلوان .

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