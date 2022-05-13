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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697479/إقامة-صلاة-الجنازة-على-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-بعد-صلاة-المغرب-في-أبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

دوت الخليج

وتوفي صباح اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

الرئيس السيسي ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته على فيس بوك: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

كما نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بيانًا ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضي أن الأمة العربية، فقدت، اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم.