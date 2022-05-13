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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697475/الوفد-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-دولة-الإمارات

نعى حزب الوفد ببالغ الحزن والأسى قائدا من أعظم القادة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل الى جوار ربه بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء قدم خلالها الكثير لبلاده والأمتين العربية والإسلامية.

دوت الخليج

الوفد ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله سار على درب والده الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فكان مخلصا وداعما لمصر مساندا لقضاياها في كل المحافل العربية والدولية.

وأضاف رئيس الوفد، أن الحزب بكافة قياداته وقواعده وتنظيماته يقدمون خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبا وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ، داعيين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الإماراتي وقيادته الصبر والسلوان.