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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697474/عمرو-دياب-ينعي-رئيس-الإمارات-الشيخ-خليفة-بن-زايد

شارك الفنان عمرو دياب في تقديم واجب العزاء للشعب الإماراتي في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

دوت الخليج يرصد نعي عمرو دياب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمرو دياب ورئيس الإمارات

نعى الفنان عمرو دياب، رئيس دولة الإمارات الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الصورة قائلًا: “خالص العزاء للشعب الإماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

ومن جانبها كانت قد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية خلال الساعات القليلة الماضية، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وقالت الوزارة في بيان لها: “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وتابع: “تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.

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وكان قد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومنهم محمد رمضان ودنيا سمير غانم، وكاظم الساهر وآخرين، وكتب محمد رمضان عبر صفحته: “اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر والسلوان ”.

بينما قالت دنيا سمير غانم: “خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد أل نهيال رئيس دولة الإمارات ”، وكتب كاظم الساهر عبر صفحته: "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".