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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697473/في-8-أيام-إليسا-وسعد-لمجرد-يتخطيان-33-مليون-مشاهدة-بأغنية-من-أول-دقيقة

حقق التعاون الأول بين المطربة اللبنانية إليسا والمطرب سعد لمجرد نجاحا ساحقا من خلال أغنيتهما الشهيرة “من أول دقيقة” التي لازالت تتصدر تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاح أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد

جنيت أغنية “من أول دقيقة” لـ إليسا وسعد لمجرد حتى الأن وبعد 8 أيام من طرحها، ما يقرب من 33 مليون مشاهدة على يوتيوب، اذ شاركتها إليسا مع الجمهور في يوم 4 مايو 2022.

وتعد أغنية من أول دقيقة ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتسبب الأغنية في اتهامات للفنانة بأنها أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.

إليسا ووائل كفوري

من ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية إليسا بالتعاون من الفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة جدة وذلك في يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 من شهر مايو، ويأتي حفل إليسا ووئل كفوري ضمن برنامج حفلات هيئة الترفيه بجدة خلال فترة عيد الفطر الممتدة إلى بداية الشهرالمقبل، ومن المقرر أن يقدمان ديوتهات متألقة سويا بأغنياتهم المختلفة.