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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697472/مجلس-الوزراء-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-ئيس-دولة-الإمارات

نعى مجلس الوزراء، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

دوت الخليج

مجلس الوزراء ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ئيس دولة الإمارات

وأعرب مجلس الوزراء، عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الإامارات العربية الشقيقة، وللأمتين العربية والإسلامية، حيث فقدنا معا قائدا حكيما، وزعيما ذا رؤية وبصيرة، كانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه، ودعم أمته.

وأكد مجلس الوزراء، أن المغفور له كان دوما مساندا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن تقديم الدعم في أصعب التحديات، وهذا عهدنا دوما بدولة الامارات العربية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، نقف معا يدا بيد من أجل صالح بلدينا وشعبينا.