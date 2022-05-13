إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائى بزفتى

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم حاد نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة وتم نقلهم للمستشفى العام بزفتى .

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد إشارة من العميد مأمور مركز شرطة زفتي باستقبال مستشفى زفتي العام 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم زوجين واثنين من أبنائهم في حالة مغص معوي وقئ مستمر واسهال ادعاء بسبب تسمم غذائي ادعاء تناول وجبه طعام فاسدة.

إصابة 4 أشخاص وهم زوجين واثنين من أبنائهم

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية وتبين إصابة 4 أشخاص وهم زوجين واثنين من أبنائهم وهم أحمد فريد حسين " زوج" ، اسماء صابر فتوح "زوجة"، سلمي أحمد فريد "ابنه"، حبيبه أحمد فريد "ابنه" وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتي العام لتقديم الرعاية الطبية لهم تحت مدير المستشفى.

وجبة سمك

وبسؤال المصابين أكدوا إصابتهم بمغص وقئ ومستمر عقب تناولهم وجبه طعام فاسدة "أكلا وجبة سمك" وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة بعد استقرار حالتهم الصحية وحرر محضر بالواقعة.