فتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 03:29 مساءً - تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة المرشحة على جائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021-2022، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها محمد صلاح للجائزة خلال 5 مواسم بالدوري الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع تويتر قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة، وجاء اسم محمد صلاح بين ثمانية مرشحين للجائزة السنوية تقديراً للأداء الفردي المتميز الذي قدمه هذا الموسم مما ساعد ليفربول في المانفسة بقوة على اللقب، ليتم ترشيحه لحصد الجائزة للمرة الرابعة من أصل خمسة مواسم مع الريدز.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لبريميرليج، فإن صلاح ينافس سبعة لاعبين لحصد الجائزة، بينهم زميله ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، وأبرزهم البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، إلى جانب الكوري الجنوبي سون هيونج مين هداف توتنهام.

جاءت قائمة الثمانية المرشحين لحصد الجائزة على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول).

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي). - بوكايو ساكا (آرسنال). - سون هيونج مين (توتنهام هوتسبر). - جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون). - جارود بوين (وست هام يونايتد).

- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

ووفقا لصفحة رابطة الدوري الإنجليزي فإن التصويت على الجائزة بدأ من اليوم الجمعة، وسيتم الجمع بين أصوات الجماهير وأصوات قادة الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي ولجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج.

وأضافت:"تمثل أصوات الجمهور المدلى بها نسبة 10% من إجمالي الأصوات، وسيتم دمجها مع أصوات لجنة الخبراء وقادة الأندية، ولذلك يمكن أن تكون حاسمة في تحديد من سيحصل على الجوائز".

وأتمت:" من المقرر غلق التصويت على الجائزة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة".

كان محمد صلاح قد توج بلقب أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي عام 2018 بعد انضمامه لصفوف الريدز.