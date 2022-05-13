مجلس الوزراء ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: كان دوما مساندا لمصر وشعبها

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذى وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.





وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة، وللأمتين العربية والإسلامية، حيث فقدنا معا قائدا حكيما، وزعيما ذا رؤية وبصيرة، كانت له بصماته الواضحة فى رفعة شأن وطنه، ودعم أمته. وأكد مجلس الوزراء أن المغفور له كان دوما مساندا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن تقديم الدعم فى أصعب التحديات، وهذا عهدنا دوما بدولة الإمارات العربية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، نقف معا يدا بيد من أجل صالح بلدينا وشعبينا. واختتم المجلس بيانه قائلا: "حمى الله الإمارات الشقيقة وأهلها، ومتعها دوما بالأمن والاستقرار والرخاء".

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