جدة - نرمين السيد - نعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى وافته المنية اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، حقق فيها الكثير من الانجازات لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.





وقدم اتحاد الأطباء العرب فى بيان أصدره اليوم خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأضاف البيان: "فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة حققت الكثير من التقدم والتنمية والأزدهار لبلادها، وقدمت الكثير من الجهود الملموسة لرفعة شأن الأمة العربية والإسلامية". ودعا رسلان، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الأطباء العرب ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.