رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر ينعى الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد

وقال رئيس الأساقفة، فى بيان له اليوم الجمعة، "باسمى وباسم القساوسة وشعب الكنيسة نعزى شعب الإمارات فى وفاة الفقيد الشيخ خليفة بن زايد".
وأشار إلى أن الشيخ خليفة قد ساهم فى نمو دولة الإمارات العربية المتحدة مستكملا مسيرة المغفور له الشيخ زايد الذى ربطته بمصر علاقات وطيدة.
وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية إن المسيحيين العرب يذكرون للشيخ خليفة الحريات التى تمتعوا بها فى الإمارات فى عهده، بالإضافة إلى رعايته للكثير من مبادرات الحوار الدينى فى الدولة الشقيقة أبرزها وثيقة الأخوة الإنسانية.
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