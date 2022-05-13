انت الان تتابع تفاصيل خبر الداخلية توجه حملات موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697467/الداخلية-توجه-حملات-موسعة-للتصدي-لمحاولات-تهريب-وخلط-وتخزين-القمح-المحلي

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية المختصة خلال الفترة من 19 أبريل الماضى حتى 11 مايو الجارى عن ضبط (84) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى" وذلك على النحو التالى :-

دوت الخليج

الداخلية توجه حملات موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي

ضبط (54) قضية بعدد من " الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال" .. بمضبوطات بلغت (11161,957 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة).

كما تمكنت من ضبط (30) قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات.. بمضبوطات بلغت (364,835 طن أقماح).

وقد بلغ إجمالى المضبوطات (11526,792 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى للقائمين على تلك المحاولات.

يذكر أن وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - آخر " يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما .