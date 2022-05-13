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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697466/شيخ-الأزهر-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان--قائدا-مخلصا-وفيا-لدينه-وأمته

نعي الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا،” فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء قائدًا مخلصًا وفيًّا لدينه وأمته، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يدخر جهدًا في رفعة وطنه وشعبه، وقدم بلاده للعالم أنموذجًا للريادة والازدهار.

دوت الخليج

شيخ الأزهر ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان : لم يدخر جهدا في رفعة وطنه وشعبه

وتابع شيخ الأزهر،” خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، قادةً وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق الإمارات وأهلها والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وكتب على صفحته على فيس بوك: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

وأضاف: ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.