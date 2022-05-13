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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697465/توزيع-6788-كارت-ميزة-جديد-على-المستحقين-من-برنامج-تكافل-وكرامة-بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة ، عن توزيع عدد 6788 كارت ميزة جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.دوت الخليج وأضاف المحافظ أن عملية التوزيع تتم من خلال كافة الإدارات والوحدات الإجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي ، مشدداً على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية شدد غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية التي تشهد توزيع كروت الفيزا على مستحقيها. كارت ميزه جديد لمستفيدي برنامج كرامه و أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى أنه ورد للمديرية عدد ( 6788 ) كارت ميزه جديد لمستفيدي برنامج كرامه ، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق دائرة المحافظة وبذلك يصبح إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حتي الان ( 160030 ) مستفيد , مقسمين إلى 80353 مستفيد تكافل و 79677 مستفيد كرامة. وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن كارت ميزة يعتبر كارت بنكي يمكن التعامل به من خلال ماكينات الـ ATM لإجراء عمليات السحب والإيداع وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه دون تحمل المواطن أي تكلفة مالية وعدم الإقتصار في عملية الصرف على مكاتب البريد.

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