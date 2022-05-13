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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697464/صاحب-الأيادي-البيضاء-سيذكره-التاريخ-نجوم-الفن-ينعون-الشيخ-خليفة-بن-زايد-بكلمات-مؤثرة

شارك نجوم الفن في دفتر عزاء صاحب السمو الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة من اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر مايو، لتعلن دولة الإمارات تعطيل العمل لمدة ثلاثة أيام، وحدادا 40 يوم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجوم الفن المشاركين في دفتر عزاء الشيخ خليفة بن زايد

الفنان محمد رمضان

نشر محمد رمضان صورة لصاحب السمو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “ اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”.

إليسا عن خليفة بن زايد: “سيذكره التاريخ”

كتبت المطربة إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة “توتير”: “كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رجل رؤيوي وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء”.

أحمد السقا ومحمد هنيدي ورامي جمال

وتقدم أحمد السقا خالص تعازيه للراحل، فكتب عبر تويتر: ““خالص التعازى لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفةبنزايد”، في حين كتبت هنيدي: “ان لله وانا إليه راجعون .. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد”، بينما رامي جمال، فقال: “خالص التعازي لإخواتنا في الإمارات في وفاه قائدهم .البقاء والدوام لله”.

الفنانة التونسية لطيفة تنعي رئيس الإمارات

وكتبت المطربة لطيفة عبر خسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “وزارة شؤون الرئاسة تنعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 من شهر مايو.

زينة ومنة فضالي وفيفي عبده

في حين كتبت الفنانة زينة: “البقاء والدوام لله تعازينا الحارة لشعب وحكومة الامارات في وفاة المغفور له باذن الله #الشيخ خليفةبن زايد”، وسبقتها فيفي عبده: “تعازينا الحارة لشعب الامارات الحبيب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي تنعي الراحل ومنهم عدد من الفنانين والمشاهير مثل الفنانة غادة عبد الرازق والمذيعة والفنانة هند رضا.

بينما كتبت الراقصة دينا: “انا لله و انا اليه راجعون، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد و خالص العزاء لشعب الامارات الشقيق، اللهم تغمده برحمتك و اسكنه فسيح جناتك”، ونشرت منة فضالي صورة للراحل وعلقت عليها: ““اتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد من الشعب الاماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد برحيل صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد النهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته، ان لله وان إليه راجعون”.