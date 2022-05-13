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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697462/أسامة-الأزهري-يعزي-الإمارات-قيادة-وحكومة-وشعبا-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد

تقدم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

دوت الخليج

أسامة الأزهري يعزي الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وقال الازهري في بيان له إن الشيخ خليفة بن زايد كان له دور كبير في إحداث طفرة وتقدم كبيرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو من وضع خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين.

وأضاف الأزهري أننا لا ننسى دوره الكبير واستجاباته للعديد من حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا سواء في مشارق الأرض أو مغاربها داعياً الله عز وجل أن يتغمد رئيس دولة الإمارات بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

و أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.