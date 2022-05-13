انت الان تتابع تفاصيل خبر حزب العدل ينعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697459/حزب-العدل-ينعى-رئيس-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة

ينعى حزب العدل، بعظيم الحزن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي توفاه الله اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج حزب العدل ينعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقال الحزب: إننا ونحن ننعى فقد الأمة العربية، الذي طالما كان صديقاً ومحبا لمصر وسعبها؛ فإننا نتقدم إلى دولة الإمارات الشقيقة، حكومة وشعباً، بخالص العزاء، في فقيدنا جميعا، راجين من الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم العرب جميعاً الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب العدل ينعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.