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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697458/محافظ-المنوفية-يحيل-واقعة-فساد-وتلاعب-كبرى-بمستشفي-الشهداء-المركزى-للنيابة-العامة

أحال إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية 8 من مسئولي التحصيل بمستشفي الشهداء المركزى للنيابة العامة، للتحقيق فى واقعة تزوير مقترنة بالإختلاس والتلاعب في دفاتر (19) صحة عامة " أ،ب،ج " حفاظا على المال العام ومصلحة المواطنين ، جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.

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وتبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية قيام عدد من مسئولي التحصيل بالمستشفى بالتلاعب بايصالات التوريد الصادرة عن البنك المركزى وذلك باستخدام إيصال توريد سابق بعد طمس التاريخ من عليه بغرض استخدامه بارفاقه في توريده جديدة ، وكذلك وجود فروق تجميع في بعض التوريدات واستخدام إيصالات صادرة عن ماكينات التحصيل الالكترونى وارفاقها بدفاتر (19) صحة عامة وعدم استخراج ايصالات( 33ع.ح ) بالمخالفة للتعليمات المالية وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة ، كما تبين استلام مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة ، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها وذلك بقصد الاستيلاء عليها وقد بلغ ماأمكن حصره(644) ألف و (243) جنيه .

استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين

ومن جانيه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.