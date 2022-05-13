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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697457/رئيس-البرلمان-العربي-ينعي-بخالص-الحزن-والأسى-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-رئيس-دولة-الامارات-العربية-المتحدة

نعى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم ، بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي ينعي بخالص الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وقال العسومي ، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو رجلًا من أغلى وأعظم الرجال، وقائدًا حكيما قل أن يجود به الزمان ، مثمنا اسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده وأمته العربية والإسلامية، حتى صارت الإمارات نموذجًا يحتذى به على المستوى العربي والعالمي بمختلف المجالات وانه برحيله خسرت الامارات و الأمة العربية و العالم أجمع رجلا من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ.

وتقدم العسومي بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.