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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697450/النائب-الأول-لرئيس-البرلمان-العربي-ناعيا-الشيخ-خليفة-بن-زايد-صاحب-مسيرة-وطنية-حافلة-من-العطاء-والإنجازات

نعي النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رئيس دولة الإمارات، وفقد الأمه العربية، الذي وافته المنية قبل قليل.

دوت الخليج

النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مسيرة وطنية حافلة من العطاء والإنجازات

وأكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد صاحب مسيرة وطنية حافلة من العطاء والإنجازات، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين مصر والإمارات منذ القدم ، مشيدا بحكمة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد وقيادتة الحكيمة .

وقدم النائب علاء عابد خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته، وحكومه وشعب الامارات والامه العربية الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كما أعلنت الإمارات إغلاق الوزارات والقطاع الخاص 3 أيام حدادا. كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.