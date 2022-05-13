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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697447/رئيس-الحركة-الوطنية-ناعيا الشيخ-خليفة-بن-زايد-سطر-باعماله-تاريخا-مشرفا-لأمته

ينعي رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه ولأمته العربية . ‏

دوت الخليج

رئيس الحركة الوطنية ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: سطر باعماله تاريخاً مشرفاً لأمته

ويتقدم رؤوف السيد على، بواجب العزاء إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقياداته ولـ الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة القائد العربي الحكيم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الاماراتية .

وقال رؤوف السيد علي: لقد سطر الراحل العظيم والذي يعد واحد من عظماء الأمة ورجال دولة الإمارات سطر باعماله تاريخاً مشرفاً لأمته ولبني وطنه ، سطر صفحات مليئة بالخير والنماء محققاً لبلاده نهضة وحداثة يشهد لها العالم والتاريخ أيضاً، وتابع : لقد كان الفقيد واحداً من القادة العظماء المخلدون في كتب التاريخ وواحداً من حكماء الأمة الباقون في الذاكرة بسيرتهم العطرة لما كان يتسم به من حلم ورشادة وصواب في الرأي والمشورة .

وتابع رئيس الحركة الوطنية قائلاً : لقد كان المغفور له بإذن الله امتداد لعطاء وحكمة حكيم العرب ومؤسس الامارات الراحل العظيم الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه تسلم من راية الدولة وواصل بعده مسيرة العمل والعطاء والنهضة التي بدأها الوالد المؤسس .

خالص العزاء في مصابنا الجلل لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة ، وتغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. ” إنا لله وإنا إليه راجعون “.