أسماء الفائزين في قرعة الحج ورابط الاستعلام عن النتيجة

يقوم العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالبحث والاستعلام عن نتيجة وأسماء الفائزين في قرعة الحج التي قامت بها بوابة الحج المصرية لعام 2022 م، ويمكن الاستعلام عن تلك الأسماء الفائزة برقم البطاقة “الرقم القومي”، كما أن بوابة الحج المصرية قد وفرت رابط خاص للقيام بالاستفسار عن النتيجة والأسماء الفائزة خلال عام 2022 م.

الاستفسار عن أسماء الفائزين في قرعة الحج:

لقد قامت كافة المحافظات داخل الجمهورية بالبدء في إجراء القرعات لمعرفة المواطنين الذين فازوا بتلك القرعة وسيذهبون للحج، أيضا يستطيع المواطن المصري الذي قام بالتقديم على قرعة الحج أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة للأسماء الفائزة من الحجاج، وهذه القرعة تمم بشكل علني كل عام، ولقد قامت بعض المحافظات بعمل القرعة والإعلان عن الفائزين، وهناك عدد أخر من المحافظات سيقوموا بعمل القرعة خلال الأيام القلية المقبلة لعام 2022.

معرفة الأسماء الفائزة بقرعة الحج 2022 م:

يتيح الموقع الخاص بوزارة الداخلية المصرية وبالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي. رابط رسمي وخاص للاستعلام عن كافة الأسماء المقبولة في قرعة الحج. كما وفرت الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال عدد من الخطوات البسيطة، وهي:

أولاً يجب تسجيل الدخول ألى الموقع الرسمي لقرعة الحج عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

ثانياً قم باختيار الخيار الأول وهو “استعلام عن نتيجة القرعة”.

ثالثاً عليك القيام بملأ الخانة الخاصة بالرقم القومي، ثم اكمل باقي خطوات التسجيل عن طريق كتابة البيانات المطلوبة منك.

في النهاية سوف تظهر لك قائمة بها أسماء الأفراد الفائزين خلال قرعة الحج.

ميعاد عمل القرعة لجميع المحافظات داخل الجمهورية: