أبو الغيط ينعى الشيخ خليفة: أثرى مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:23 مساءً - نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بعميق الحزن والاسي وفاة المغفور له باذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، معربا عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب الكبير.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم و تعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الامارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

وتابعت: «ويعتبر الأمين العام أن مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه في الوعي الجمعي العربي ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية وان الجامعة العربية اذ تستذكر محاسنه، فانها تقف مع شعب الإمارات في هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة. هذا وقد وجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا علي روح فقيد الأمة العربية».