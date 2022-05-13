رئاسة الجمهورية ناعية الشيخ خليفة: مصر لن تنسى مواقفه الداعمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:23 مساءً - نعت رئاسة الجمهورية في بيان رسمى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال بيان رئاسة الجمهورية: «فقدت الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم».