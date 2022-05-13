اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة الشباب العربى

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير، أن فكرة الجائزة لهذا العام تقوم على الإسهام فى تطوير العمل العربى المُشترك فى ظل التحديات التى يواجهها الإقليم العربى، من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين فى الشئون العربية، عن طريق تقديم أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الظروف التى يمر بها الوطن العربى من أحداث وما يُحيط به من مخاطر.

وأشار التقرير إلى أن محاور الجائزة لعام 2022 تتمثل فى:

1.تقييم بعض تجارب العمل العربى المُشترك على مستوى جامعة الدول العربية، والمُنظمات المُختصة، أو المُنظمات العربية الإقليمية.

2.وضع رؤى استراتيجية؛ لتعزيز العمل العربى المُشترك.

3.تحليل وتقييم السياسات العربية المُشتركة فى مجالات التعليم، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

4.تحليل الرؤى الفكرية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، وآليات العمل العربى المُشترك.

5.نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى مع الجهات المعنية بالعمل العربى المُشترك.

وأوضح التقرير أن قيمة الجوائز تبلغ خمسة آلاف دولار للمركز الأول، وثلاثة آلاف دولار للمركز الثانى، وألفى دولار للمركز الثالث.

وأضاف التقرير أن شروط الجائزة لعام 2022 تتضمن التالى:

1.أن يكون المرشح مواطنًا عربيًا.

2.ألا يكون قد تجاوز سن 40 عامًا وقت الإعلان.

3.أن يُقدم ملخصًا للسيرة الذاتية.

4.إقرار بصحة البيانات وملكيته الفكرية للعمل المُقدم.

5.ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة.

6.ألا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفى شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، والرجوع إلى الأدبيات ذات الصلة، ودقة التوثيق، وتدرج الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية وتكون باللون الأبيض والأسود، وأن يشتمل على قائمة المصادر والمراجع، وأن تكون الجداول مرقمة ترقيمًا متسلسلاً وتكتب أسماؤها أعلاها.

7.ألا يكون أطروحة علمية (ماجستير – دكتوراه) منشورة أو غير منشورة.

8.إقرار خطى بأنه لم يسبق نشره كليًا أو جزئيًا، ورقيًا أو إلكترونيًا.

9.إقرار خطى بعدم إرساله لأى جهة أخرى للنشر حتى إعلان أسماء الفائزين بالجائزة.

ولفت التقرير إلى أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الجائزة، إرسال ثلاث نسخ ورقية من الأوراق المطلوبة على عنوان معهد البحوث للدراسات العربية (1 شارع اتحاد المحامين العرب - جاردن سيتى - القاهرة)، بالإضافة إلى إرسال CD (ببرنامج مايكروسوفت وورد) على البريد الإلكترونى التالى: [email protected] فى موعد غايته 1 سبتمبر 2022.

جدير بالذكر أن مصر فازت بالمركزين الأول والثانى لهذه الجائزة خلال العام الماضى 2021، حيث احتل جلال زناتى المركز الأول عن دراسة بعنوان "تواصل بلا تواصل.. وسائل التواصل الاجتماعى كجيل رابع من الحروب وأثرها على المنطقة العربية: الأزمة والحل"، وفاز الباحث محمد العربى - مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بالمركز الثانى عن دراسته "مستقبل الوطن العربى".