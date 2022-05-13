جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى وافته المنية اليوم، بعد أن قضى عمره فى خدمة بلاده وكان خير خلف لخير سلف.





وقال البابا تواضروس الثانى فى بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم: "نشاطر شعب دولة الإمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة الأحزان فى وفاة هذا القائد، ذاكرين المواقف التاريخية للإمارات فى مساندة مصر دائما وبالأخص خلال الأوقات الصعبة". وأضاف "سنظل دوما نذكر للشيخ خليفة بكل التقدير دعمه المستمر لوجود وعمل الكنيسة القبطية فى الإمارات، لخدمة أبنائها المقيمين هناك، وخالص العزاء للأشقاء الإماراتيين، متمنين لهم استكمالا لمسيرة النمو والتقدم احتذاء لخطى الراحل الكبير". ونعى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى برقية تعزية بعث بها إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى - "فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة لن تنساها الشعوب العربية.. الشيخ خليفة بن زايد ترك بصمة خير وارتقاء حقيقية لبلاده والوطن العربى". وأضاف: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحم الله الفقيد وألهم الأهل والشعب الإماراتى وجميع العرب الصبر والسلوان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس ناعيا الشيخ خليفة: سنظل نذكر دعمه لعمل الكنيسة فى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.