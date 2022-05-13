البابا تواضروس الثانى يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بالعراق

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الجمعة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بالعراق، والعالم، والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التى تستضيفها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع المقبل.





وبحسب بيان للكنيسة الأرثوذكسية فقد رحب البابا تواضروس بالبطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، ومن جهته شكر الكاردينال البابا تواضروس على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب البابا تواضروس، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط.

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