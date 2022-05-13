الأزهر ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: لم يدخر جهدا فى خدمة الأمة

جدة - نرمين السيد - تقدم الأزهر الشريف؛ إمامًا وأساتذة، وعلماء وطلابا، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالانجازات؛ قدم فيها بلاده نموذجا فريدا فى الريادة والازدهار.





ويذكر فضيلة الإمام الأكبر لفقيد الأمة العربية والإسلامية حبه للأزهر الشريف، مؤكدا أنه كان رمزا فى العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا فى خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التى جعلت بلاده رمزا يحتذى به فى الإدارة والريادة والتقدم. ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، وللأمة العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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