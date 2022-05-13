مواعيد واستعدادات إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "التعليم العالى" أن هذا الأمر يخص الطلاب فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادا لإجراء امتحانات تحديد المستوى لهم، فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم فى التحويل لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب، فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحان تحديد المستوى (الطلاب العائدون من أوكرانيا الذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب المتخلفون عن أداء الامتحان السابق الذى تم إجراؤه فى نهاية مارس الماضى، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية) بلغ 375 طالبا، موزعين على النحو التالى: (284 طب بشرى، 58 طب أسنان، 15 صيدلة، 18 هندسة).

وأضاف المتحدث الرسمى أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات انتهت من تحديد أماكن ومواعيد امتحانات تحديد المستوى، بالتعاون مع قيادات جامعتى القاهرة وعين شمس، وفق المواعيد والأماكن الآتية:

- طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، فى التاسعة صباحا، فى مدرجات الطلاب بالدور (الأرضى - الأول – الثانى)، وسيكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسى، وسيتـم تحديد المسار إلى مكان أداء الامتحانات بلوحات استرشادية.

- طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، فى تمام الساعة الثانية ظهرا، فى مدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العينى)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

- طلاب الطب البشرى، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العينى)، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العينى، وسيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة الوصول لمقر قاعات الامتحانات.

- طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وسيتم عقد الامتحانات لطلاب الهندسة المعمارية فى صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

ويجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مقابل الامتحانات للكلية التى يؤدى الامتحان بها فى ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24 فبراير2022 فى كل التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها الطالب فى مصر عن عام دراسى كامل، مشترطا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

كما أعلنت وزارتا التعليم العالى والهجرة فى شهر أبريل الماضى، نتائج الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضى فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).