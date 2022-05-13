عاجل.. السيسى ينعى الشيخ خليفة بن زايد: من أغلى الرجال وأعظم القادة

جدة - نرمين السيد - وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان صحفى: فقدت الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادى الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات فى عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم.
وتابعت: إن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية فى أدق الظروف، والتى سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور.
وأضافت الرئاسة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى إذ ينعى لمصر والشعب الإماراتى الشقيق والأمة العربية والاسلامية أخا وصديقاً من أعز الرجال، ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاءً لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار.
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