المفتى ناعيا الشيخ خليفة: حقق التقدم والتنمية فى الإمارات الشقيقة

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- إلى الأمة الإسلامية والعربية والشعب الإماراتى الشقيق، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المغفورَ له -بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.





وأعرب مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم الجمعة، عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ خليفة بن زايد، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم من خدمات جليلة للأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. وأشاد المفتى بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة، سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى، وما حققه من التقدم والتنمية فى دولة الإمارات الشقيقة، متوجهًا بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقًا، وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان، و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

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