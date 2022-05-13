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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697452/منة-فضالي-وزينة-ينعيان-رئيس-دولة-الإمارات-الشيخ-خليفة-بن-زايد

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، الذي وافته المنية في الدقائق القليلة الماضية من اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

وكان من بين المشاركين في دفتر عزاء الراحل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان الفنانة منة فضالي، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد من الشعب الاماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد برحيل صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد النهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته، ان لله وان إليه راجعون”.

الفنانة زينة

في حين كتبت الفنانة زينة: “البقاء والدوام لله تعازينا الحارة لشعب وحكومة الامارات في وفاة المغفور له باذن الله #الشيخ خليفةبن زايد”، وسبقتهما المطربة التونسية لطيفة التي كتبت: “وزارة شؤون الرئاسة تنعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

نجوم الفن ينعون الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان

ونعي عدد أخر من نجوم الفن الشيخ خليفة بن زابد ال نهيان، اذ كتب الراقصة فيفي عبده: “تعازينا الحارة لشعب الامارات الحبيب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي تنعي الراحل ومنهم عدد من الفنانين والمشاهير مثل الفنانة غادة عبد الرازق والمذيعة والفنانة هند رضا.

في حين كتبت الراقصة دينا: “انا لله و انا اليه راجعون، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد و خالص العزاء لشعب الامارات الشقيق، اللهم تغمده برحمتك و اسكنه فسيح جناتك”.