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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697449/المصريين-الأحرار-ناعيا-رئيس-دولة-الإمارات-ترك-نموذج-المحبة-والعطاء-لخدمة-بلاده

ينعى حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص الحزن والأسى، رئيس دولة الإمارات الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

دوت الخليج

حزب المصريين الأحرار ينعي رئيس دولة الإمارات

وقال الحزب فى بيان صحفى، إننا نعزى أنفسنا وقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في هذا المصاب، وندعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأضاف«المصريين الأحرار»، أن الراحل ترك مسيرة حافلة من المحبة ونموذجاً للعطاء والخدمة لبلاده ووضعها محط أنظار الحداثة والتقدم، ندعو للفقيد بالرحمة، ولدولة الامارات الشقيقة بالاستقرار والتقدم.

وكان الحزب أرسل برقيات تعزية لقيادات دولة الإمارات العربية وممثليها في السفارة بجمهورية مصر العربية.