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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697448/رئيس-النواب-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-رئيس-دولة-الإمارات

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم نواب شعب مصر إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

دوت الخليج

رئيس النواب ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وقال جبالي: لقد كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الحب لمصر التي بدأها والده.

وتابع جبالي: ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.